Half miljoen huishoudens met stadswarmte in onzekerheid

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Leidingen voor stadswarmte in Amsterdam. Waakhond ACM kan nog niet zeggen of ook voor die energievorm een prijsplafond gaat gelden. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Ongeveer een half miljoen huishoudens weten ondanks het aangekondigde prijsplafond nog totaal niet waar zij aan toe zijn met hun energierekening omdat zij stadswarmte hebben. In de haastige plannen van het kabinet is daar nog niets over besloten.