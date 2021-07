’Verduurzaming telt vooral bij koophuis buiten de steden’

Kopers vinden isolatie en HR++ glas het belangrijkst. Zonnepalen en vloerverwarming volgen daarna, melden de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en makelaarsclub NVM maandag op basis van een enquête onder 565 makelaars.

De meeste makelaars geven aan geen gunstig effect te zien van een energielabel op de verkoopsnelheid. Wel gebruiken ze de duurzaamheidskenmerken van een woning om deze aan te prijzen. Een minder duurzaam huis is in de toekomst steeds moeilijker verkoopbaar, verwacht 44% van de ondervraagden.

Duurzaamheid lijkt meer te spelen in de landelijke gebieden, waar de woonoppervlaktes groter zijn en minder kopers voor een huis in de rij staan. „Makelaars die actief zijn in de landelijke gebieden zien verduurzaming vaker bijdragen aan de verkoopbaarheid en de verkoopprijs van een woning”, aldus het onderzoek. „Makelaars uit de stedelijke gebieden zien dit positieve effect minder vaak. Ook bespreken makelaars die actief zijn in de landelijke gebieden het effect van verduurzaming op de toekomstige verkoopwaarde van een woning vaker met hun klant. Dit onderwerp komt de stedelijk actieve makelaars minder aanbod.”