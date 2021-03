DSM legt $150 miljoen neer voor geur- en smaakstoffentak Amyris

Daar legt de Nederlandse onderneming in eerste instantie 150 miljoen dollar voor neer, maar dat bedrag kan nog oplopen. Amyris blijft namelijk tot 2024 meedelen in de brutowinst van bepaalde producten. Naar schatting kan dat bedrag uitkomen tussen de 100 miljoen en 150 miljoen dollar.

Amyris maakt op basis van natuurlijke producten halffabrikaten voor de geur- en smaakstoffenindustrie. De tak heeft zeven producten in de portefeuille waarvan er vier al goed lopen, twee net op de markt zijn gekomen en er één nog in ontwikkeling is. Die producten worden ondergebracht bij de Personal Care & Aroma Ingredients-divisie van DSM.

DSM en Amyris hadden al samenwerkingen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Die blijven gewoon bestaan.