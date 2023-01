Max Verstappen blijft in Luxemburg ondanks schrappen belastingvoordelen

De manager van Verstappen, Raymond Vermeulen, bevestigt een bericht daarover in de zakenkrant Luxemburger Wort. Volgens hem is de merknaam van de autocoureur, die zelf in Monaco woont, nooit om fiscale redenen in Luxemburg vastgelegd. Waarom dat dan wel ooit is gebeurd, wil Vermeulen niet zeggen.

Luxemburg was tot voor kort een belastingparadijs voor bedrijven waarin beroemdheden hun intellectuele eigendomsrechten hebben vastgelegd. Dat was onder meer voor popster Shakira reden om de rechten op haar merk - ter waarde van €31,7 miljoen - in het ministaatje te vestigen. Justitie in Spanje verdenkt de Colombiaanse zangeres ervan dat ze zo belasting wilde ontwijken, en eist acht jaar celstraf. Shakira was niet als enige gecharmeerd van het Luxemburgse vestigingsklimaat: in totaal telde het groothertogdom 45.000 holdings, en dat voor een land met minder inwoners dan ’n stad als Amsterdam.

Per 1 juli 2021 zijn de regels voor zulke bedrijven fors aangescherpt. Alleen wie iets in Luxemburg produceert komt nog voor taksvoordelen in aanmerking.

Mavic, de holding van Verstappen, had ook na die aanscherping geen reden om te verhuizen, aldus manager Vermeulen. „Het was ons nooit om een belastingvoordeel te doen.” Mavic blijft met haar twee werknemers, €17 miljoen vermogen en een winst van €400.000 onder de grens waarboven bedrijven hun belastingafdracht moeten publiceren. Ook Vermeulen wil dat cijfer niet delen.