'Coronavrees houdt Wall Street in zijn greep'

Traders Ⓒ Bloomberg

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan vrijdag voor een lagere opening. Daarmee krijgt de toch al slechte beursweek een 'passend' slot. De zorgen over de impact van het nieuwe coronavirus laaiden de voorbije sessies duidelijk op. De mondiale beurzen stevenen af op hun ergste handelsweek sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008.