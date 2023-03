Goud krijgt steeds meer glans: prijs schiet door grens van $2000

De waardestijging van het edelmetaal in euro’s is nog groter, bij Kitco is de prijs afgelopen week al forser opgelopen dan in de Verenigde Staten. Maandagochtend doorkruist goud de grens van €60.536 bij het toonaangevende platform Kitco.

Goud steeg vorige week al 6% in waarde. De goudprijs is nog iets teruggekomen na de overname van Credit Suisse door de Zwitserse zakenbank UBS, maar blijft maandag evengoed boven $2000.

Het aandeel van UBS zakte bij beursopening 8%, Credit Suisse verloor 70%.

Veel pijn zit bij obligatiehouders in Credit Suisse. Zij werden de dupe van de voorwaarden van de overname tegen €3 miljard: de Zwitserse toezichthouder eiste dat hun obligatiebezit volledig wordt afgeschreven. Daardoor is voor rond €16 miljard aan waarde verdwenen.

Zorgen

Aanleiding voor de brede waardestijging van goud zijn volgens experts de aanhoudende zorgen over de financiële markten. Zondagavond is de Zwitserse zakenbank Credit Suisse gered, dankzij een extra pakket overheidssteun van €50 miljard. In de Verenigde Staten zijn eveneens banken gered met noodkrediet en garantstelling voor deposito’s van consumenten.

De Europese, Britse, Amerikaanse, Japanse, Canadese en Zwitserse centrale banken proberen verstoringen in de markt te voorkomen. Zij bieden vanaf vandaag dagelijks in plaats van wekelijks veilingen aan van de dollar aan om banken voldoende voorraad van de greenback te geven. Daarmee moet de wereldwijde markt van dollarleningen op gang blijven.

Handelshuizen zien behalve een forse prijsstijging ook een grote toename van vraag naar goud. Bij GoldRepublic was dat afgelopen weken vier tot zes keer het gemiddelde volume. Bij Holland Gold was dat drie keer zoveel als in doorsnee. Zij constateren een toename van aankopen door bestaande klanten, maar ook nieuwe kopers die instappen.

Niet alleen fysiek goud is gewild, ook beleggingen in indexfondsen met goud als onderliggende waarde nemen in volume toe, zo blijkt uit cijfers van State Street.