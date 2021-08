DSM verhoogt verwachtingen na goed eerste halfjaar

De omzet van DSM kwam uit op €4,5 miljard, €100 miljoen meer dan waar analisten op hadden gerekend en een stijging van 10% ten opzicht van de eerste zes maanden van 2020. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) groeide met 22% tot €925 miljoen. Hier gingen analisten uit van €902 miljoen.

De omzet van de voedingstak groeide gestaag door met 6% tot €3,4 miljard. Bij de materialentak merkt DSM een duidelijk groeiende vraag door de industrie en de omzet steeg dan ook een derde tot €971 miljoen, waarbij het aangepaste bedrijfsresultaat met €235 miljoen zelfs 86% hoger is dan in de eerste helft van 2020. De materialentak zette vooral in het tweede kwartaal een eindspurt in met een omzetgroei van 59%.

Vanwege de sterkere prestaties van de materialentak dan voorzien, heeft DSM de verwachting over de groei van het aangepaste bedrijfsresultaat naar boven bijgesteld. Waar het Limburgse concern begin dit jaar uitging van een dubbelcijferige groei, verwacht het nu een ebitda-groei van tegen de 15%.

Ook qua duurzaamheid zet DSM een tandje bij. Waar het bedrijf zich tot op heden een broeikasgasreductie van 30% in 2030 ten doel gesteld had, wil het bedrijf de uitstoot van broeikasgassen nu met de helft gereduceerd zien ten opzichte van 2016. In 2050 moet DSM klimaatneutraal zijn.