Sombere start op Wall Street na kater Fed

Even na half vier stond de Dow-Jonesindex sloot donderdag 1,1 procent lager op 27714 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 1,4 procent tot 3338 punten. Techbeurs Nasdaq leverde 1,8 procent in, tot 10.884 punten.

Handelaren reageerden woensdag teleurgesteld op het rentebesluit van de Federal Reserve. Die hield de Amerikaanse rente zoals verwacht gelijk en voorspelde ook nog jaren een zeer lage rente, maar de toelichting van Fed-baas Jerome Powell viel economen tegen. Powell gaf aan dat het economische herstel sneller gaat dan verwacht, maar hij zei ook dat overheidssteun noodzakelijk blijft en dat er veel onzekerheden zijn over de duur van de coronacrisis.

Een nieuw steunpakket voor het coronavirus vanuit de politiek zit er voorlopig echter niet in nu de Republikeinen in de Senaat niet enthousiast reageerden op president Trump’s oproep om meer uit te geven. Ondertussen is er onduidelijkheid over wanneer een coronavaccin beschikbaar zou kunnen zijn. Zo zei de directeur van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC dat er aan het einde van het jaar een „zeer beperkte voorraad” zou zijn, en beweerde Trump dat een vaccin binnenkort al te gebruiken is door het grote publiek.

De voorgestelde deal tussen Oracle (-1%) en ByteDance wacht nog op goedkeuring uit zowel China als de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump gaf afgelopen nacht (Nederlandse tijd) al aan niet tevreden te zijn met het voorstel, omdat ByteDance de controle zou houden over TikTok.

P&O Cruises, onderdeel van cruisebedrijf Carnival, annuleert alle afvaarten tot begin volgend jaar, nu er meer gevallen van het coronavirus in Europa worden geconstateerd. De in het Verenigd Koninkrijk gevestigde cruiselijn zei dat alle Caribische cruises tot eind januari zijn geannuleerd, terwijl alle cruises van en naar Southampton tot en met februari niet doorgaan. Het aandeel Carnival daalde 1,8 procent.