Uitverkoop bij tech raakt Wall Street

De Dow-Jonesindex noteerde tussentijds 0,9 procent lager op 27.783 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 1,4 procent tot 3338 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 2 procent tot 10.829 punten.

Grote techfondsen zoals Amazon, Apple, Microsoft, Netflix en Google-moederbedrijf Alphabet leverden tot 3,8 procent in. Industrieconcern General Electrics (GE) had juist een goede dag met een plus van 4 procent, geholpen door positieve verwachtingen.

Er is onduidelijkheid over wanneer een coronavaccin beschikbaar zou kunnen zijn. Zo zei de directeur van gezondheidsdienst CDC dat er aan het einde van het jaar een "zeer beperkte voorraad" zou zijn, maar beweerde president Donald Trump dat een vaccin binnenkort al te gebruiken is door het grote publiek.

Nog eens 860.000 Amerikanen hebben afgelopen week een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Daarmee daalde het aantal aanvragen ten opzichte van een week eerder, wat duidt op een geleidelijk herstel van de arbeidsmarkt na de klap van de coronapandemie. De huizenbouw is in augustus weer iets gekrompen na enkele maanden van groei. De bedrijvigheid rond Philadelphia is in september minder sterk gegroeid dan een maand eerder. Het is de tweede maand op rij waarin de bedrijvigheid minder hard groeit.

Het Britse P&O Cruises, onderdeel van cruisebedrijf Carnival, annuleert alle afvaarten tot begin volgend jaar, nu er meer gevallen van het coronavirus in Europa worden geconstateerd. Het aandeel Carnival daalde 2 procent.

Oracle leverde 1,2 procent in. Trump zou waarschijnlijk binnen 24 tot 36 uur een beslissing nemen over het lot van TikTok in de VS. Naar verwachting van de bronnen zal ook supermarktconcern Walmart (min 0,3 procent) samenwerken met het softwarebedrijf in een deal rond TikTok.

De euro stond op 1,1825 dollar, tegenover 1,1824 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 2,4 procent duurder op 41,13 dollar. Brentolie steeg 3 procent in prijs tot 43,48 dollar per vat.