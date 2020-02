Consument bezorgd om corona en portemonnee

Dit zijn de tien meest gelezen artikelen van afgelopen week op DFT.nl.

1. Wie direct na zijn pensionering naar het buitenland wil vertrekken, komt met een nieuw wetsvoorstel bedrogen uit. De belastingdruk voor pensionado’s die naar landen als Portugal of Italië willen verhuizen, kan oplopen tot boven de 50%.

2. De krant onthulde dat de pensioenonderhandelingen achter de schermen een onverwachte wending kregen. De onderhandelaars sturen namelijk aan op een grote uitruil waarbij minister Koolmees (Sociale Zaken) bereid is de rekenrente af te schaffen en vakbonden pensioenzekerheden opgeven.

3. Het voortwoekerende coronavirus bereikt Nederlandse winkels: klanten moeten door tekorten vaker meer afrekenen.

4. De 89-jarige miljardair Warren Buffett, met ruim $90 miljard de op drie na rijkste man op aarde, heeft onthuld wat er na zijn dood met zijn fortuin moet gebeuren.

5. Slechts 50 cent betaalde iemand op een Franse vlooienmarkt voor een ongewoon dollarstuk. De munt blijkt bijna €89.000 waard.

6. Luchtvaartmaatschappij KLM snijdt in de kosten om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Het gaat volgens een brief aan het personeel om de beperking van de inhuur van tijdelijke krachten en consultants, uitstel van investeringen, stimuleren van parttime werk en het opnemen van vakantiedagen.

7. Zes vragen over de veelbesproken rekenrente nu minister Koolmees van Sociale Zaken bereid is die rekenmethode in het pensioenstelsel te schrappen.

8. Drogisterijen merkten afgelopen week direct dat zij meer hygiëneproducten verkochten dan in normale februarimaanden door het coronavirus.

9. En daar ging de olieprijs. Na de scherpe dalingen in voorgaande dagen zette de neergang van de meest gebruikte grondstof onverminderd voort tot net $50 per vat.

10. Een hypotheek afsluiten werd door de dalende rente nog nooit zó goedkoop.

Ben je op zoek naar tips voor je portemonne? Kijk hier eens verder tips.

Dit staat voor komende week na het verlies met bijna 13% in de AEX-index op de beursagenda.

Voortaan direct het beste financieel nieuws gratis in je mail? Meld je dan hier aan voor de DFT-Nieuwsbrief.