AEX terug boven 500, drama bij Shell beperkt

Amsterdam - Beleggers op het Damrak kwamen maandag iets onder de meest dramatische verliezen uit. Het effect van het coronavirus sneed in de ochtend in economische vooruitzichten. De AEX-index zakte net als andere Europese beurzen in. Het aandeel Shell crashte met 22%, maar herstelde daarna iets. Ook Arcelor en financials bloedden. Beleggers doken in veilige havens zoals obligaties, terwijl de kelderende olieprijs verliezen versterkte. Flow Traders profiteerde.