Shell verliest in rood beursdrama

Amsterdam - Shell bleef maandag op het Damrak met een forse teruggang de reeks verliezers aanvoeren. Beurzen in heel Europa bloedden. Het effect van het coronavirus sneed in de ochtend in economische vooruitzichten, terwijl de kelderende olieprijs verliezen vergrootte. Ook Arcelor en vooral financials kregen dreunen te incasseren. Beleggers doken in veilige havens zoals obligaties. Flow Traders profiteerde.