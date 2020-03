Zwarte maandag voor beleggers

De AEX sloot 7,7% lager op 490,7 punten. De laatste keer dat de hoofdindex onder de 500 punten stond, was eind januari 2019. De AMX zakte 8,4% naar 740 punten.

Ook elders in Europa waren de koersverliezen groot. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX-index en de Franse CAC-40 zakten 7,3% tot 8,4%.

De Amerikaanse beurzen openden vanwege het ingaan van de zomertijd vervroegd om half drie met stevige verliezen. Bij sluiting van de Europese beurzen stonden de Dow Jones-index en de Nasdaq-index 6,3% respectievelijk 5,2% lager.

Vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) constateert behoorlijk wat paniek op de beurs. „Dit komt enerzijds door berichten over de verdere verspreiding van het coronavirus en de maatregelen die hiertegen genomen worden. De val van de olieprijzen is een extra trigger.”

Na eerder in anticipatie op de mogelijke terugval van de aandelenbeurzen de posities sterk te hebben teruggebracht, vergrootte Valuedge deze maandag weer. „Niet alleen vanwege de paniek, maar ook omdat de koersen het risico van een recessie meer zijn gaan inprijzen. We zetten nu een eerste stap in het gefaseerd uitbreiden van aandelenposities, hoewel we rekening houden met een verdere terugval van de beurzen”, meldt Van Schie.

In de podcast Kwestie van Centen bespreken Herman Stam, Martin Visser en Dorinde Meuzelaar dit inktzwarte scenario. Luister hier of via je eigen podcast app.

Hij benadrukt dat positief nieuws aangegrepen kan worden om aandelenposities verder te vergroten. „Ik denk aan aanwijzingen dat het coronavirus zich minder snel verspreidt, maar ook aan meer ingrepen door centrale banken en overheden. Misschien dat de Europese Centrale Bank donderdag verrast, met de aankondiging ook high yields (bedrijfsleningen van lagere kwaliteit, red.) te gaan kopen. Zelf denk ik dat de ECB zich zal beperken tot een kleine renteverlaging en een uitbreiding van het huidige obligatieopkoopprogramma.”

Analist Jos Versteeg van InsingerGilissen meldt gematigd positief te zijn over aandelen. „Vooralsnog gaan wij ervan uit dat er geen wereldwijde recessie komt, mede omdat consumenten nog altijd flink uitgeven. De forse terugval van de olieprijzen geeft de bestedingen een extra boost.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen eindigde staalmaker ArcelorMittal met een min van 17,5% onderaan.

Royal Dutch Shell verloor eveneens 17,5%. Beleggers vrezen dat de oliegigant zijn dividend niet kan handhaven, als de prijzen langdurig onder $40 per vat blijven.

Financials werden fors teruggezet. Aegon, ABN Amro en ING daalden met respectievelijk 16,9%, 14,9% en 14,3%.

Chipmachinemaker ASML, een zwaargewicht in de AEX, leverde 6% in.

Tankopslagbedrijf Vopak deed anderzijds goede zaken met de stroom aan olie in de markt, en stak met 3,2% koerswinst positief af.

Offshore en metaal getroffen

Bij de middelgrote fondsen ging bodemonderzoeker Fugro 26,2% onderuit. Metalenleverancier AMG verloor 20,5%.

Air France KLM (-9,3%) reageerde op het bericht dat de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa overweegt steun te vragen bij de overheid.

Speciaalchemiebedrijf Corbion meldde voorbeurs een stevige omzetgroei, maar werd toch 8,9% lager gezet.

Flow Traders, die het van bewegelijkheid op de beurs moet hebben, blonk met een plus van 7,1% uit.

Smallcap Pharming won 1,6%. Het biotechnologiebedrijf kreeg goedkeuring van de Amerikaanse medicijnenwaakhond FDA voor het toevoegen van de nieuwe productiefaciliteit voor zijn middel Ruconest.

AFC Ajax verloor 8,2%, ondanks een overwinning in de nationale voetbalcompetitie en een koopadvies van de Duitse zakenbank Berenberg.

