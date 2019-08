Bestgelezen: Zorgen over pensioenen en een recessie

Maar het meest in shock waren lezers door het feit dat ING de rente van 0,03% nóg verder kon verlagen.

Wat is het volgende, een negatieve spaarrente?

Wél positief is dat de hypotheekrente ook erg laag is, en waarschijnlijk blijft. Hierdoor bieden geldverstrekkers hypotheken met tien jaar vaste rente nog goedkoper aan dan met een variabele rente. Waarom zou je wel of niet (lang) vastzetten?

Pensioen

Ook is er weer veel te doen om de pensioenen. Lager opgeleiden blijken later te kunnen stoppen met werken en hebben dan ook nog eens minder gezonde jaren voor de boeg dan hoger opgeleiden. Een reden voor hoogleraar pensioenrecht Herman Kappelle om te pleiten voor pensioen na 45 arbeidsjaren.

Intussen dreigt ambtenarenpensioen ABP te moeten korten. Vakbond FNV wil de kortingen ondervangen door de AOW-uitkering te verhogen.

Nog meer slecht nieuws: op de financiële markten wordt voorspeld dat een nieuwe recessie nadert. De handelsoorlog tussen de VS en China en de naderende Brexit, mogelijk zonder deal, drukken het sentiment. Want in die nieuwe Britse premier Boris Johnson heeft slechts een enkeling vertrouwen.

Bijna iedereen die online winkelt, heeft wel eens iets teruggestuurd. Maar wie wist dat er speciale bedrijven bestaan die retourzendingen verkopen?

Het Centraal Planbureau kwam deze week met voorspellingen voor de koopkracht in 2020. Natuurlijk wil iedereen weten wat de voorspellingen voor hem of haar betekenen. Al kan alles nog veranderen als het kabinet op Prinsjesdag de plannen voor volgend jaar aankondigt.

Want die koopkracht die voor iedereen vooruit zou gaan dit jaar, valt in de praktijk toch een beetje tegen. Wonen, energie en boodschappen worden steeds duurder. Ook tweeverdieners met een middeninkomen worstelen steeds vaker met rondkomen.

