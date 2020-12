’Veel lonen omhoog als minimumloon stijgt’

Uitkeringen als de AOW en de bijstand zijn gekoppeld aan het minimumloon. Daarom zou een stijging van 10% de Nederlandse staat ook €6,3 miljard kosten op jaarbasis. Ongeveer de helft daarvan stroomt terug naar de schatkist.

Eerder dit jaar concludeerde het CPB dat een verhoging van het minimumloon met koppeling op de lange termijn leidt tot 0,5% verlies aan werkgelegenheid, omgerekend een daling van ongeveer 45.000 banen.

Een stijging van het minimumloon zonder koppeling aan de uitkeringen, betekent een beslag op de overheidsfinanciën van €400 miljoen en een afname van de werkgelegenheid met 0,1%.

Jongeren

In Nederland verdienen zo’n 440.000 mensen (5,5%) het minimumloon, vooral in de horeca en detailhandel. Van hen zijn 140.000 jonger dan 21. Een fulltime werkende 21-plusser heeft recht op €1680 bruto per maand, maar de meeste werknemers met minimumloon hebben een (kleine) deeltijdbaan.

Mensen met een migratie-achtergrond werken relatief vaak voor het minimumloon, vooral Polen, Roemenen en Bulgaren.