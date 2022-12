Premium Het beste van De Telegraaf

Column: Nederlandse zzp-hype is een groot probleem

Veel fietskoeriers zijn zzp'er.

Het aantal zzp’ers groeit weer hard. Prachtig, zou je denken. Echte ondernemers die hun geluk beproeven met nieuwe ideeën, innovaties, risico nemen, een waardevolle bijdrage aan onze economie. Ahum. Zou dat gelden voor de 34.000 zzp’ers in de zorg die er in een jaar bijkwamen? Of voor de zzp’ers die als fietskoerier of maaltijdbezorger door onze woonwijken scheuren?