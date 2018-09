Wall Street verwerkt cijferstroom

Netflix blijft goed scoren met zijn strategie van zelf geproduceerde series en films. De streamingdienst verwacht dit kwartaal 6,2 miljoen nieuwe klanten te mogen verwelkomen. Dat is een stuk meer dan de 4,8 miljoen nieuwe abonnees waar analisten gemiddeld van uitgingen. De groei in de eerste maanden van 2018 was ook fors sterker dan in doorsnee werd voorzien. Het aandeel zal naar verwachting fors hoger openen.

Goldman Sachs heeft zijn winst in het eerste kwartaal met meer dan een kwart opgevoerd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De grote Amerikaanse bank profiteerde onder meer van de recente onrust op de financiële markten. Daardoor werd er veel gehandeld en had Goldman Sachs meer werk.

Facebook

Facebook weet eveneens de aandacht op zicht gericht. Een rechter heeft bepaald dat een collectieve rechtszaak de beste manier is om een geschil tussen Facebook en veel gebruikers van het sociale medium over het gebruik van software voor gezichtsherkenning te beslechten.

Zorgverzekeraar UnitedHealth stelde zijn winstverwachtingen voor 2018 naar boven toe bij na sterke resultaten in het eerste kwartaal. Daarin werd zowel omzet als winst opgevoerd. Ook medisch bedrijf J&J ziet 2018 iets zonniger in, geholpen door een sterk eerste kwartaal.

Dow Jones

Verder staan automakers mogelijk in de schijnwerper. China beloofde de regels voor buitenlandse partijen op de Chinese automarkt te zullen versoepelen. Tesla bevestigde verder dat de productie van de Tesla Model 3 maandag voor de tweede keer is stilgelegd. Volgens het bedrijf is dit gedaan om verbeteringen door te voeren in de automatisering en het productieproces. Eerder dit jaar lag de productie ook al eens een week stil.

Ook verwerken beleggers tegenvallende cijfers over de huizenbouw. Daarnaast worden kort voor de openingsbel cijfers over de industriële productie gemeld.

De Dow-Jonesindex sloot maandag 0,9 procent hoger op 24.573,04 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 0,8 procent tot 2677,84 punten. Technologiebeurs Nasdaq ging 0,7 procent omhoog naar 7156,29 punten.