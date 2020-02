VodafoneZiggo in de lift

Over heel 2019 zag VodafoneZiggo zijn omzet 1% stijgen tot €3,9 miljard, bij een 4% oplopende operationele kasstroom van €1,8 miljard. De provider sloot 2019 af met 3,4 miljoen internetklanten, wat bijna 45.000 meer is dan eind 2018. Het aantal actieve simkaarten van Vodafone steeg met bijna 100.000 tot iets meer dan 5 miljoen.

KPN had meer moeite om zijn abonneebestand op peil te houden en raakte, mede door het opheffen van zijn budgetmerk Telfort, 23.000 mobiele klanten kwijt en 56.000 aansluitingen voor vast internet in 2019. In het laatste kwartaal van 2019 viel echter ook het aantal klanten terug dat een gecombineerd abonnement bij de provider.

Synergievoordelen

Cfo Ritchie Drost zegt trots te zijn op de resultaten, waarvan de 4% groei van de operationele kasstroom die ZiggoVodafone als meest relevante winstcijfer beschouwt iets beter was dan verwacht. Het bedrijf heeft na de fusie van Ziggo en Vodafone in Nederland inmiddels 85% van de voorziene synergievoordelen gerealiseerd. „We zijn daar een jaar eerder dan voorzien en klaar voor de volgende fase”, zegt Drost.

Terwijl KPN hard bezig is met de uitrol van glasvezelkabels die internetsnelheden van een gigabit of meer kunnen doorgeven, is Ziggo bezig het kabelnetwerk dat het naar 7,3 miljoen huishoudens in de grond heeft liggen, op te voeren naar gigasnelheden. Afgelopen jaar is de telecomaanbieder daarmee begonnen in Utrecht, Hilversum en Den Haag. Dit jaar wil Ziggo in totaal 3,5 miljoen huishoudens aan het ’giganet’ hebben, en eind 2021 zijn volledige bestand van huishoudens die zijn aangesloten op zijn kabels.

De extra druk op plekken waar de concurrentie glasvezelkabels neerlegt is volgens Drost wel te merken, maar leidt er volgens hem niet tot een hogere aantal klanten dat zijn abonnement opzegt.