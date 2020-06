Beurswaakhond VS rijdt Hertz in wielen bij uitgifte $500 miljoen

De geplande doorlopende uitgifte van nieuwe aandelen met een waarde van $500 miljoen is voorlopig van de baan. De Amerikaanse beurswaakhond SEC lag dwars ondanks urenlang overleg.

Het autoverhuurbedrijf dat wereldwijd actief is vroeg eind vorige maand nog uitstel van betaling aan voor zijn activiteiten in Canada en Amerika via een zogeheten Chapter 11. Hertz gaat zwaar gebukt onder het aantal reizigers dat is ingestort in de voorbije maanden vanwege de beperkende coronamaatregelen.

Het aandeel Hertz laat deze maand een zeer turbuelent beeld zien. Woensdag werd op Wall Street de handel in het autoverhuurbedrijf zelfs even stilgelegd.

De activiteiten van Hertz in Europa staan buiten de uistel van betaling. In Nederland trekt de autoverhuur voorzichtig weer aan mede doordat vanaf 1 juni het dragen van mondkapjes verplicht is in het openbaar vervoer.