HousingAnywhere lijft Duitse rivaal in

HousingAnywhere is tien jaar geleden opgericht door Niels van Deuren als kamerverhuurplatform voor uitwisselingsstudenten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het bedrijf heeft de ambitie om in 2022 het grootste online verhuurplatform van Europa te worden. Het is al het grootste platform voor middellangetermijnverhuur in Duitsland en marktleider in steden als Berlijn, Wenen en Rotterdam.

Het overgenomen Studenten-WG telt meer dan 20.000 actieve advertenties en zo’n drie miljoen gebruikers. Met de overname worden zowel huurders als verhuurders die op Studenten-WG adverteren doorgestuurd naar het HousingAnywhere-platform.