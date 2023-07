60-plusser dreigt pineut te worden na val kabinet

Amsterdam - Door de val van het kabinet is het onzeker geworden of er op tijd een regeling komt voor mensen met een zwaar beroep die eerder willen stoppen met werken. De huidige afspraken zijn tijdelijk, nieuwe zijn nog in de maak. De vakbonden hoopten met werkgevers en kabinet vóór Prinsjesdag knopen door te hakken over het vroegpensioen. Dat lijkt intussen onhaalbaar.

Een stratenmaker aan het werk. Ⓒ ANP/HH