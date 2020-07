’Trump wil gedwongen verkoop TikTok’

De Amerikaanse overheid doet al een tijd onderzoek naar het onder tieners populaire TikTok, waarop gebruikers korte filmpjes kunnen plaatsen. De Verenigde Staten zien dat als een gevaar voor de nationale veiligheid omdat ByteDance zo veel informatie over Amerikaanse burgers vergaart. Die informatie wordt volgens de Amerikanen mogelijk doorgespeeld naar de Chinese overheid.

Microsoft

Microsoft voert inmiddels volgens ingewijden gesprekken om de Amerikaanse activiteiten van TikTok in handen te krijgen. Het is niet bekend hoeveel de Windows-maker bereid is neer te leggen voor het sociale netwerk.

TikTok-concurrent Snapchat lijkt te kunnen profiteren van maatregelen tegen de Chinese app. De koers van moederbedrijf Snapchat steeg op de beurs.