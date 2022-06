Premium Het beste van De Telegraaf

Shell en NAM: ’Eerder moeten reageren op signalen Groningers op gasbevingen’

Den Haag - Shell en ExxonMobil mochten in Groningen veel meer gas winnen dan de overheid aanvankelijk accepteerde. Dat leverde de bedrijven over tien jaar tot 13% meer gas op en miljarden aan verkoopopbrengsten. De schade van in hoog tempo veel winnen is veel te laat onderkend, erkennen bestuurders van Shell en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).