Belegger omarmt nieuwe ABN-ceo op groen Damrak

De AEX-index noteerde 0,6% winst bij 614,3 punten. De AMX-index stond toen 0,8% hoger bij 934,6 punten.

De Duitse DAX won 1,3%, de Franse CAC-40 dikte met 0,4% aan. De Britse FTSE 100 steeg 0,5%. In Londen verloor Marks & Spencer 7% op slechte kerstverkopen.

De belegger worstelde met wisselend macronieuws. De Wereldbank meldde een verdere groeivertraging tot 2,5% voor 2020. De Duitse industrie bleek sterker dan verwacht te herstellen en de Nederlandse inflatie bleek harder te stijgen dan de loonontwikkeling.

De Chinese onderhandelaar Liu He meldde volgende week in Washington de eerste handelsdeal met de VS te ondertekenen.

In Azië veerde de Nikkei met 2,3% winst terug. Shanghai sloot 0,9% hoger.

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde woensdag geen militaire actie te ondernemen tegen Iran en ook Teheran lijkt een stap terug te doen. ,,Voor markten waren de recente uitspraken van president Trump natuurlijk het signaal van all-clear en een rally met vergroting van risico’s bij beleggingen”, aldus Rabobank.

Wall Street sloot woensdag hoger. De S&P500 steeg 0,5%, de Dow 0,6%. Batterijautomaker Tesla viel op: de beurswaarde is nu groter dan van Ford en GM gecombineerd.

De eerste futures voor de Amerikaanse handel vanaf 15.30 uur staan hoger. Fed-bestuurders James Bullard en Charles Evans spreken vandaag. Op de agenda staan ook de maandelijke werkgelegenheidscijfers exclusief de agrarische sector.

De euro noteerde een fractie winst bij $1,1108. Brentolie won 0,4% tot $65,50. Goud verloor bij $1548 (-0,5%). Bitcoin zakte 1%.

ABN aan kop

Bij de hoofdfondsen reageerden beleggers bij ABN Amro (+1,8%) positief op de voorgestelde opvolger Robert Swaak, ex-PwC, voor Kees van Dijkhuizen.

Aandelen Philips (+1,8%), ING (+1%) en ASML (+0,8%) stutten de opmars.

Chemiebedrijf DSM (-1%) kreeg onderin de AEX een adviesverlaging: Credit Suisse zette de Heerlense grootmacht terug van houden naar underperform. DSM kreeg een koersdoel van €107.

Energiemaatschappij Shell won 0,1%.

Bij de middelgrote fondsen meldde Air France KLM-onderdeel KLM een recordaantal passagiers over 2019. Het aandeel won 5%. Metalenleverancier AMG ging met 3,5% koerswinst aan kop. Kabelaar Altice (+3,5%) herfinancierde schuld.

Aanbieder van snellaadstations Fastned meldde over het vierde kwartaal opnieuw omzetgroei.

Het Nederlandse technologiebedrijf CM.com meldde toch een notering aan de aandelenbeurs in Amsterdam te krijgen na een fusie met het beursgenoteerde Dutch Star Company One.