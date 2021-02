Levi’s trekt bij spijkerbroek ook shirt aan

Premium Financieel

Column: Shell-topman moet beleggers overtuigen met groene stroom

Donderdag is het zover, dan houdt Shell zijn investeerdersdag. De grote vraag die boven de markt hangt is in hoeverre topman Ben van Beurden zal toegeven aan de maatschappelijke druk om de investeringen te verschuiven van fossiel naar schone(re) energie.