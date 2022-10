Waakhond: opzeggen energiecontract wordt duurder

Consumenten en kleine ondernemers die hun vaste contract vóór het einde van de looptijd opzeggen betalen nu een vaste opzegvergoeding, bijvoorbeeld €50 als een contract nog minder dan anderhalf jaar loopt. Leveranciers zijn bezorgd dat afnemers met een vast contract vanwege de lage opzegvergoeding snel overstappen zodra energieprijzen dalen. De leveranciers blijven dan zitten met de duur ingekochte energie die de afnemers beloofd hadden af te nemen. Energiemaatschappijen zijn daarom gestopt met het aanbieden van vaste contracten.

Kiezen voor zekerheid

De ACM vindt het in tijden van sterk wisselende en hoge prijzen belangrijk dat mensen kunnen kiezen voor de zekerheid van een vast contract met een vaste looptijd en een vaste prijs. Nadeel is dat de tussentijds opzeggen van een vast contract duurder zal worden. In de nieuwe regeling van de waakhond mogen leveranciers variabele opzegvergoedingen hanteren. De hoogte van die vergoeding is afhankelijk van het moment waarop het vaste contract tussentijds wordt beëindigd en het verlies dat de leverancier hierdoor lijdt. Die laatste is verplicht duidelijk uit te leggen hoe hoog de opzegvergoeding is vóórdat de afnemer het contract opzegt.

Alleen nieuwe contracten

Tot 4 november 2022 kunnen partijen reageren op het ontwerp van de beleidsregel. Daarna zal de ACM de beleidsregel vaststellen, zodat die op 1 januari 2023 ingaat. De nieuwe regels voor opzegvergoedingen zullen alleen gelden voor energiecontracten die vanaf die datum in gaan. Voor bestaande contracten blijven de huidige regels gelden.