Brandstof ook bij prijsvechter Ryanair pijnpunt: ’Gemiddeld tickettarief van €40 naar €50’

In een interview met de Britse zender BBC gaf topman Michael O’Leary aan dat het tijdperk om bij Ryanair voor €10 euro of zelfs minder een vliegreis te maken waarschijnlijk niet meer terugkomt. Hij verwacht ook dat de gemiddelde ticketprijs van rond €40 omhoog gaat naar ongeveer €50 in de komende vijf jaar.

Ondanks het voornemen om de ticketprijzen bij Ryanair te gaan verhogen houdt O’Leary er al vertrouwen in dat consumenten de weg naar zijn luchtvaartmaatschappij blijven vinden. Hij wijst er op dat prijsbewustheid een nog grotere rol gaat spelen bij de keuze van een vliegreis.

Heathrow

O’Leary haalde ook hard uit naar de Britse luchthaven Heathrow. De beperking van het aantal reizigers in de zomermaanden om chaos te voorkomen, is volgens hem veroorzaakt door ’mismanagement’.

Ryanair heeft zelf vooralsnog weinig last van annuleringen met zijn toestellen. Het besluit om extra cabinepersoneel te werven in coronatijd pakt goed uit voor Ierse luchtvaartmaatschappij in de eerste zes maanden van dit jaar.