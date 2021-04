Bitcoin zet met sprint nieuwe piek neer boven $62.000

Op cryptoplatform Coincdesk ging de bitcoin rond 11.00 uur (Nederlandse tijd) ruim 3% vooruit naar $62.615. Daarmee werd de vorige top van begin maart uit de boeken gestoten.

De animo om in de bitcoin te stappen is weer flink toegenomen in de aanloop naar de enthousiaste gang van zaken rond de beursgang van Coinbase die woensdag gaat plaatsvinden. Het bedrijf achter het populaire handelsplatform heeft 56 miljoen gebruikers.

Tesla aanjager

Daarnaast lijkt er ook vanuit Amerika steun te komen voor de bitcoin. De cheques van $1400 per persoon die de regering Biden aan alle burgers heeft verstrekt, vindt waarschijnlijk deels ook zijn weg naar de cryptomunt.

Verder hebben grote partijen, zoals Tesla, bijdragen aan de populariteit van de bitcoin. De elektrische automaker is in januari voor $1,5 miljard in de digitale munt gestapt. Ook zijn modellen van het merk vanaf vorige maand aan te schaffen met betaling van cryptomunten.

PayPal droeg eveneens bij aan de opmars van de digitale munt. De Amerikaanse betalingsverwerker heeft zijn online platform opengezet voor klanten om met cryptomunten af te kunnen rekenen.

Voor beleggers die begin dit jaar in de bitcoin hebben deelgenomen, is er bepaald geen reden tot klagen. De waarde van de digitale munt is in 2021 al ruimschoots verdubbeld.