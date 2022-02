Column: waarom verdienen praatjesmakers meer dan harde werkers?

Premium Carrière

’Bazen zijn te zuinig met opleidingsgeld’

Bedrijven schreeuwen om arbeidskrachten, maar zijn vaak krenterig als het om bijscholen gaat. Dat constateert vakbond CNV na een onderzoek onder 2200 leden. Als werknemers al een opleiding mogen doen, is het in het eigen vakgebied. Scholing voor een ’functie elders’ gebeurt met name in het mkb nauwe...