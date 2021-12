Weinig bedrijven op de fles: ’Bij einde steun breekt alsnog de hel los’

Ondernemen

Meer faillissementen in november

Het aantal faillissementen in Nederland is in november toegenomen. Volgens de Kamer van Koophandel (KVK) in zijn maandelijkse trendrapportage ging het om 153 tegen 99 in oktober. KVK stelt wel dat dit aantal nog relatief laag is in vergelijking met de periode van voor corona, toen er maandelijks ong...