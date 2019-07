Computerpionier Alan Turing op Brits bankbiljet

Turing wist tijdens de Tweede Wereldoorlog de gecodeerde berichten van nazi-Duitsland te kraken. Volgens sommige schattingen was de oorlog daardoor jaren eerder afgelopen en werden miljoenen mensenlevens gespaard.

Turing kwam na de oorlog in opspraak. Hij was homoseksueel, wat toen streng verboden was. In 1952 werd hij daarvoor veroordeeld. Hij werd chemisch gecastreerd omdat dat een einde zou maken aan zijn geaardheid. Hij werd impotent en kreeg borsten. Bovendien mocht hij niet meer voor de Britse geheime dienst werken.

Vergiftigd

Twee jaar later stierf hij aan cyanidevergiftiging. Volgens een officieel onderzoek had hij zelfmoord gepleegd. In 2009 bood de Britse regering Turing postuum excuses aan. In 2014 kreeg hij gratie van koningin Elizabeth.

Bekijk ook: Generaal pardon voor Britse homoseksuelen

De Bank of England, de Britse centrale bank, heeft de keuze voor Turing maandag bekendgemaakt. Op het biljet staat ook een uitspraak van Turing: „Dit is slechts een voorproefje van wat gaat komen en slechts de schaduw van wat er zal zijn.”

Kandidaten

Elf andere Britten waren ook kandidaat voor de beeltenis. Onder hen waren Charles Babbage, die in 1822 de eerste computer bouwde, en Ada Lovelace, die in 1843 het eerste ’computerprogramma’ schreef.

Ook Rosalind Franklin, die dna ontdekte, en natuurkundige Stephen Hawking waren in beeld.