Robeco: maaltijdbezorging en markt huisdieren aantrekkelijk

De trendbeleggers houden er rekening mee dat bedrijven actief in de maaltijdbezorging en producten voor huisdieren een aantrekkelijk rendement gaan bieden op de lange termijn gesteund door de gezonde winst- en omzetgroei. Ook zijn ze positief over ondernemingen die zich bezighouden met streamingdiensten.

De Robeco-experts benadrukken dat de maaltijdbezorging met onder meer het samengaan van Takeaway.com en het Britse Just Eat een snelle consolidatie laat zien. Zij wijzen er op dat in gebieden waar de concentratie hoog is en de penetratie toeneemt bedrijven hun winsten in rap tempo zien stijgen.

Verder zullen consumenten naar verwachting van de trendbeleggers dit jaar steeds meer geld gaan uitgeven aan hun huisdieren. Zij zien vooral brood in leveranciers van diervoeding of bedrijven die vaccinaties en medicijnen voor huisdieren leveren.