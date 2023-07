Inzakkende vraag op chipmarkt raakt ASMI: halvering waarde nieuwe orders

Amsterdam - De Almeerse maker van machines voor de chipindustrie ASM International wordt hard geraakt door inzakkende vraag op de chipmarkt. De waarde van nieuwe orders die het heeft kunnen inboeken is in een jaar bijna gehalveerd tot €486 miljoen. Dat maakte het dinsdag na sluiting van de beurs bekend. Op €669 miljoen lag de omzet nog wel hoger dan een jaar eerder, maar ten opzichte van het eerste kwartaal is al wel een daling ingezet.

De cijfers waren lager dan analisten al vreesden, die in doorsnee op nieuwe orders ter waarde van €550 hadden gerekend. De omzet viel vanuit hun oogpunt iets tegen, wat echter voor de winst niet uitmaakte. Die viel weer ietsje hoger uit dan voorzien. Voor de rest van het jaar verwacht ASMI een verdere daling van het aantal orders, maar niet meer zo’n scherpe val als in het tweede kwartaal, schrijft ceo Benjamin Loh, die voor zijn bedrijf spreekt van ’solide prestaties in tegen een achtergrond van vertragende marktomstandigheden’. De markt voor wafer-apparatuur waar ASMI voor levert, neemt naar verwachting dit jaar met tegen de 20% in omvang af en Loh denkt niet dat die dit jaar nog verbetert. Het bedrijf houdt vast aan zijn verwachting dat het de omzet dit jaar met een enkelcijferig percentage kan laten groeien. DFT Dagelijks Elke ochtend het belangrijkste financiële nieuws. Inschrijven Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Lees hier ons privacybeleid.