Nikkei eindigt oktober met verlies

De Nikkei in Tokio ging 1,5 procent lager het weekeinde in op 22.977,13 punten. De Japanse hoofdindex verloor deze week dik 2 procent en daalde in de maand oktober 0,9 procent. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse industriële productie in september met 4 procent is gestegen ten opzichte van een maand eerder.

De Japanse makers van elektronische onderdelen Kyocera en Omron zakten 10 en ruim 6 procent na tegenvallende resultaten van beide bedrijven. De resultaten van elektronicabedrijf Seiko Epson (plus 6,8 procent) vielen wel in de smaak. Chiptester Advantest klom dik 9 procent dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers.

Onder druk

De Aziatische toeleveranciers van Apple stonden onder druk na tegenvallende iPhone-verkopen van de Amerikaanse techreus. In Tokio verloren Taiyo Yuden en Murata Manufacturing bijna 2 en zo'n 3 procent. In Zuid-Korea daalde LG Display ruim 2 procent.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,6 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 1 procent. In Seoul zakte de Kospi 1,8 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney leverde 0,6 procent in.