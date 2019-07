Lagere winst voor Banco Santander

De nettorentebaten stegen in het eerste halfjaar 4 procent, waarbij vooral in opkomende economieën als Mexico, Argentinië en Brazilië sprake was van groei. De winst daalde in de eerste zes maanden met bijna 14 procent tot 3,2 miljard euro.

In de Spaanse thuismarkt had Banco Santander te maken met 600 miljoen aan reorganisatiekosten, vanwege de integratie van onderdelen van Banco Popolar. Ook in het Verenigd Koninkrijk, waar het financieel concern efficiënter wil werken, moest de bank in de buidel tasten voor herstructureringen.