Enorme spyware aanval via Google Chrome

Het ging om software die zat verstopt in kleine programmaatjes die mensen aan hun webbrowser kunnen toevoegen. Deze ’extensies’ waren zogenaamd bedoeld om mensen te waarschuwen tegen malafide websites of bestanden te converteren. Ondertussen ging de in de extensie verstopte spyware echter ook op zoek naar surfgegevens van de gebruikers en andere informatie op de computer, die vervolgens werd weggesluisd. Google liet weten dat na de waarschuwing van Awake meer dan zeventig extensies uit zijn Chrome Store zijn verwijderd.

De informatie die de spyware vond werden gestuurd naar 15.000 verschillende adressen die bij een kleine Israëlisch domeinregistratiebedrijf waren aangekocht. Volgens Awake zou dat bedrijf geweten moeten hebben wat daar speelde, maar dat wordt door de eigenaar ontkend. Wie er uiteindelijk achter de operatie zit, konden de onderzoekers niet achterhalen.

Falende bescherming

Gegevens van gebruikers via beveiligde bedrijfsnetwerken zouden niet zijn gestolen. Volgens Reuters laat dit geval nogmaals zien dat techbedrijven er onvoldoende in slagen browsers te beschermen, terwijl na een eerder incident door Google al beterschap was beloofd.

Een woordvoerder van Google in Nederland bevestigt het bericht van Reuters. Hij kon niet vertellen of ook Nederlandse gebruikers het slachtoffer zijn geworden van de aanval.