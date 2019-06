Bitcoin door grens van $10.000

Sinds een dieptepunt in december is de bitcoin al 230% meer waard geworden. Veel van die stijging vond – net als nu – in weekenden plaats, omdat er dan weinig volume is en er grote uitslagen kunnen worden genoteerd.

Volgens analisten wordt de munt nu geholpen door het nieuws dat Facebook ook een cryptomunt wil invoeren, de libra. Dat zou het betalen met virtuele valuta, inclusief de bitcoin, vertrouwder kunnen maken voor consumenten, is de redenering.

Op zaterdagochtend staat de bitcoin op $10.750. In de afgelopen 24 uur is de munt daarmee 10,7% in waarde gestegen. Eind 2017 was de munt overigens nog meer dan $20.000 waard.