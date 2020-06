Ombudsman: steeds moeilijker in schuldsanering

„Dat maakt de dalende instroom nog alarmerender en moeilijker te accepteren”, aldus Van Zutphen naar aanleiding van een donderdag gepubliceerd onderzoek van zijn organisatie.

Zo is een belemmering dat mensen die uitkeringsfraude hebben gepleegd tien jaar worden uitgesloten van het zogeheten minnelijk traject naar een schone lei, waarbij een gemeentelijke schuldhulpverlener een regeling probeert te treffen met de schuldeisers.„Daardoor worden niet alleen echte fraudeurs bestraft maar ook burgers die te goeder trouw zijn en een vergissing hebben gemaakt”, zegt de ombudsman. Hij pleit ervoor deze termijn te verkorten tot vijf jaar en ook meer onderscheid te maken tussen opzet of vergissing.

Wet schuldsanering

Mensen met problematische schulden kunnen ook een beroep doen op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Zij moeten dan een bepaalde tijd van een minimuminkomen leven en de nieuwe betalingsverplichtingen nakomen, voordat zij van hun schulden af zijn.

Een sanctie die de toegang tot deze wet belemmert, is dat een schuldenaar die het traject tussentijds beëindigt tien jaar moet wachten om opnieuw een verzoek in te kunnen indienen. De rechter kan hier niet van afwijken, stelt de ombudsman vast. „Hierdoor zitten burgers een onmenselijk lange tijd in de wachtkamer van de Wsnp.” De ombudsman vindt dat deze tienjaarstermijn moet worden verkort en dat de rechter altijd de ruimte moet krijgen om rekening te houden met de omstandigheden en de belangen van de schuldenaar.

Aan de dienstverlening door ambtenaren kan ook het nodige verbeteren, zegt de ombudsman. Volgens het onderzoek zeggen gemeenteambtenaren vaak ten onrechte tegen iemand dat de wettelijke schuldsanering een kansloze optie is, of ze bieden hierbij onvoldoende ondersteuning.