Column: corona leidt af van mogelijk grotere rampen

Beurshandelaren zien andere grote gebeurtenissen over het hoofd door corona. Ⓒ REUTERS

Hoe lang zal de coronacrisis duren? Hoe groot zijn de economische gevolgen op de korte termijn? Is er langdurige economische schade? In welke sectoren laat het herstel wat langer op zich wachten? Dat zijn enkele vragen waar velen, niet alleen economen, het tegenwoordig over hebben. Stuk voor stuk belangrijke vragen. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat door de focus daarop, er te weinig aandacht is voor enkele andere ontwikkelingen die zorgwekkend zijn en in het ergste geval op termijn de economie een grotere schade dan de coronacrisis kunnen toebrengen.