Curetis verrast op vlak Damrak

De AEX-index noteerde een fractie verlies bij 609,01 punten. De AMX koerste toen 0,2% hoger tot 910,9 punten. De Euronext-markten in Amsterdam, Brussel, Lissabon en Parijs zijn vanwege kerstavond een halve dag open. In Duitsland is de beurs vandaag dicht.

De Eurostoxx 50 noteerde licht verlies.

De Nederlandse economie vertoonde afgelopen kwartaal groei, vooral dankzij overheidsconsumptie en het handelssaldo. Volgens het CBS is het economisch beeld een fractie minder gunstig geworden.

De Nikkei in Japan maakte weer een pas op de plaats. Toeleveranciers van Apple gingen vooruit op optimistische verkoopberichten. Bij een fractie winst boekte de index 19% jaarwinst. De Hangseng noteerde 0,2% teruggang.

Wall Street zette met kleine winsten wel zijn recordreeks voort. Beleggers verwerkten de aankondiging dat China de importheffingen op honderden soorten goederen verlaagt. Peking meldde dat het zijn telecommarkt, de oliesector en energiemarkt opent voor buitenlandse concurrenten. Dat moet de economische groei aanjagen. De eerste futures voor opening van de handel vanmiddag staan licht in de plus.

De euro noteerde een fractie verlies bij $1,1089. Brentolie steeg 0,3% tot $66,58 per vat van 159 liter.

Galapagos verrast

Bij de hoofdfondsen ging betalingsverwerker Adyen dankzij 1% stijging aan kop.

Biotechbedrijf Galapagos (+0,8%) reageerde op de distributie- en marketingovereenkomst die zijn Amerikaanse partner Gilead en het Japanse Eisai hebben een gesloten voor het medicijn filgotinib voor de behandeling van reuma in Japan.

Was - en levensmiddelenconcern Unilever liet 0,9% liggen. Het drukte met bierbrouwer Heineken (-0,8%) en Ahold Delhaize (-0,7%) de opmars. Telecombedrijf KPN verloor 0,4%.

In de Midkap ging led-verkoper Signify op 2,2% koerswinst opwaarts. Baggeraar Boskalis steeg 0,3%.

Bouwbedrijf VolkerWessel reageerde op het bod dat grootaandeelhouder Reggeborgh officieel heeft gelanceerd, gelijk aan de eerder aangekondigde €22,20 per aandeel. Het aandeel bleef vlak.

Biotechbedrijf Curetis maakte een koerssprong van 30%. Het Duitse concern meldde eerder dat het in de Verenigde Staten verder kan met zijn medicijn tegen infecties van luchtwegen.