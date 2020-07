Juridisch advies vanaf lunchtafel

Advocatenduo Hendrik Jan Bos en Daphne Hulsewé.

Het was een bijzondere dag op het eiland De Woude in het Alkmaardermeer. Het advocatenduo Daphne Hulsewé en Hendrik Jan Bos kondigde met een mooie lunch de fusie aan met het Haarlemse advocatenkantoor Oomen & Sweep. Voor deze speciale gelegenheid was het stel zelf achter het fornuis gekropen.