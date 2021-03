Week van het geld: ’Mbo’ers kopen schoenen van €600’

Binnenland

’Kabinet door de teststraat na besmetting Keijzer’

Het advies aan de leden van het demissionaire kabinet is om zich te laten testen op corona, nu bij staatssecretaris Mona Keijzer een besmetting is vastgesteld. De regeringsploeg hoeft niet in quarantaine, zei minister Hugo de Jonge maandag. Keijzer was vrijdag bij de wekelijkse ministerraad, maandag...