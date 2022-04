Premium Het beste van De Telegraaf

Ondanks ’verraad’ was stemming in Old Dutch weer als van ouds Na twee jaar genieten havenbaronnen weer van ’koeietiet’

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

De organisatoren, sleepkeizer Ard-Jan Kooren (m.) en schoonmaakprins Hewi Hoogendijk (r.) met voetbalcoryfeeën Cor Pot (l.), Dick Advocaat en Robin van Persie.

Twee jaar lang moesten de Rotterdamse ondernemers hun Uierboorddiner missen en intussen was hun geliefde restaurant Old Dutch ook nog van een Rotterdamse naar een Amsterdamse eigenaar overgegaan. Ondanks dit ’verraad’ was de stemming weer jolig als vanouds.