Pfizer in trek op hogere beurzen VS

Rond 20.00 uur stond de Dow Jones-index 0,9% hoger. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,3%. De breed samengestelde S&P 500-index klom 0,5%.

Pfizer (+3,2%) vraagt mogelijk eind november bij de Amerikaanse medicijnwaakhond om versnelde goedkeuring van zijn potentiële vaccin tegen Covid-19. Die stap hangt af van de resultaten van een grootschalig onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van het middel, schrijft topman Albert Bourla in een open brief. De Amerikaanse toezichthouder FDA kan in noodgevallen groen licht geven voor het gebruik van geneesmiddelen voordat ze een officieel en langdurig goedkeuringsproces hebben doorlopen.

Ook Boeing (+2,5%) weet de aandacht op zich gericht. Volgens de Europese toezichthouder voor de luchtvaart EASA is de Boeing 737 MAX veilig en mag deze voor het eind van het jaar waarschijnlijk weer vliegen. EASA verwacht dat het papierwerk voor de toelating van het vliegtuig volgende maand afgerond kan worden. Dan volgt nog een periode waarin andere partijen hierop mogen reageren. De Amerikaanse FAA legt ook de laatste hand aan de definitieve eisen die ze stelt aan software-updates voor de MAX. Naar verwachting geven de Amerikanen in november eveneens toestemming om weer te vliegen met het toestel.

Beleggers reageren tevens op de nieuwe kwartaalcijfers van Schlumberger (-7,9%), waar wederom een verlies en een flink lagere omzet in de boeken ging. De oliedienstverlener verwacht dat het nog een jaar duurt voordat het bedrijf weer evenveel winst maakt als voor de coronacrisis.

Truckbouwer Navistar maakte een koerssprong van 23% nadat het een akkoord bereikte met Volkswagen-dochter Traton over een overname. Traton betaalt ongeveer $3,7 miljard voor Navistar waar het al een belang van een kleine 17% in had.

Uber (-0,6%) zou kijken naar alternatieven voor Uber Elevate, de dienst van het bedrijf die taxiritjes in kleine verticaal opstijgende en landende vliegtuigjes wil gaan aanbieden. Het bedrijf achter taxidienst Uber en maaltijdbezorger Uber Eats beraadt zich op samenwerkingen of een gedeeltelijke verkoop, meldt het Amerikaanse medium Axios.

Verder heeft Twitter (-1%) zijn beleid over het blokkeren van mogelijk gehackte informatie versoepeld, na een storm van kritiek over vermeende partijdigheid in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen. Onlangs blokkeerde Twitter een voor presidentskandidaat Joe Biden schadelijk bericht over zaken van zijn zoon in Oekraïne, waar Biden destijds als vicepresident bij betrokken zou zijn geweest. Het bedrijf wil nu voorzichtiger zijn met dergelijke blokkades op basis van vermoedens van gehackte informatie.

Voordat de handel op Wall Street van start ging, kregen beleggers meevallende cijfers over de winkelverkopen in de VS voorgeschoteld. De industriële productie daalde er echter.