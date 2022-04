Oproep | Heb jij al meer dan een jaar een vacature openstaan?

Door Redactie DFT

Amsterdam - De Nederlandse arbeidsmarkt is krapper dan ooit: er zijn meer vacatures dan werkzoekenden. Voor sommige beroepen is het tekort extreem aan het worden, sommige vacatures staan al maanden of nog langer open. Heeft jouw bedrijf al langer dan een jaar een specifieke vacature openstaan? Dan horen we graag je verhaal voor een nieuwe rubriek.