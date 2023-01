Premium Het beste van De Telegraaf

Column: gelukkig nieuw beleggingsjaar!

Door Roelof Salomons Kopieer naar clipboard

Handelaar Peter Tuchman is op Wall Street opgewekt begonnen aan het nieuwe beursjaar. Ⓒ ANP/HH

Nog een keer terugkijken naar het dramatische beleggingsjaar 2022. Historisch beschouwd zien velen 2008 als het echte annus horribilis. Ik doe er ieder jaar nog een case over met mijn studenten. Maar het is tijd voor een nieuwe case, want 2022 was erger. Sinds 1917 was het rendement op een gespreide beleggingsportefeuille niet meer zo negatief.