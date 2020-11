Geplaagde bioscoopketen Cineworld steelt show in Londen

Cineworld dat onder meer in Europa en Amerika actief is, wordt hard getroffen door de gevolgen van de pandemie. Met de komst van de tweede coronagolf zijn nog steeds vestigingen in en aantal landen gesloten of beperkt toegankelijk.

Met de nieuwe financiële injectie krijgt Cineworld weer lucht om het tot volgend jaar uit te kunnen houden. Het goede nieuws over de coronavaccins zal naar verwachting de bioscoopwereld dan weer laten draaien richting het oude niveau van voor de corona-uitbraak.

Op de beurs in Londen zat het aandeel Cineworld maandag stevig in de lift met een koerssprong van 20%. Vanaf maart is de koers bijna geheel ingestort met het verdampen van bijna driekwart van de beurswaarde.