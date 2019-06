Dekker wil ook beslagvrije voet voor bankrekening

Nu is het bij loon en uitkeringen al zo dat schuldeisers niet op het volledige bedrag beslag kunnen leggen. Dat moet straks dus ook gaan gelden voor bankrekeningen. Dekker vindt dat mensen genoeg geld moeten overhouden om van te leven.

Voor een alleenstaande komt de grens te liggen op iets minder dan 1500 euro. Onder dat bedrag kan een schuldeiser geen beslag leggen. Voor gehuwden en ouders ligt de grens hoger, tot iets minder dan 2100 euro voor getrouwde stellen met een of meer kinderen. De grensbedragen gelden voor al het geld dat iemand bij een bank heeft staan, ook als dit is verdeeld over verschillende rekeningen.