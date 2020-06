Corona slaat gat in omzet verfmaker AkzoNobel

Dat laat het concern weten in een tussentijds bericht over de voortgang van het tweede kwartaal, dat tot 1 juli loopt. De omzet in april van dit jaar ligt 30% lager dan dezelfde maand vorig jaar. In mei bleven de inkomsten met 20% achter.

In de eerste drie maanden van het jaar ondervond AkzoNobel al een negatieve impact door corona, maar die bleef toen beperkt tot de Aziatische markten. In het eerste kwartaal lag de omzet 5% lager dan dezelfde periode vorig jaar.

Bouwmarkten

AkzoNobel heeft vooral de vraag naar decoratieve verven zien wegvallen. Door de lockdown in verschillende landen, waren veel bouwmarkten gesloten. De distributiekanalen voor decoratieve verf in Azië en Europa zijn inmiddels weer grotendeels heropend, merkt het concern. De markt voor coatings voor de automotive en luchtvaart kent nog wel problemen. Desalniettemin verwacht AkzoNobel dat de negatieve impact van corona in juni verder zal afnemen.

AkzoNobel heeft vanwege het virus eerder dit jaar zijn transformatie al stilgelegd en de ambitie om dit jaar een winstmarge van 15% te halen opgeschort. AkzoNobel benadrukt dat het nog goed kan leunen op zijn sterke balans. Die zijn het gevolg van eerdere kostenbesparingsprogramma’s. De verfmaker presenteert 22 juli definitief zijn halfjaarcijfers.