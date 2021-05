Amazon onder vuur in VS om dwarsbomen concurrentie

Volgens de openbaar aanklager van de Amerikaanse hoofdstad, Karl Racine, zorgt de webwinkelgigant er daarmee voor dat consumenten hogere prijzen moeten betalen.

Het technologiebedrijf verbiedt externe verkopers op Amazon hun producten op rivaliserende websites te verkopen tegen lagere prijzen, stelt de aanklager. Dat heeft geleid tot een kunstmatige verhoging van de prijzen voor consumenten en heeft Amazon een monopoliepositie gegeven. „Amazon verhoogt zijn dominante marktpositie en verlaagt op illegale wijze de mogelijkheden van andere platformen om mee te dingen naar een marktaandeel”, zei Racine in een verklaring aan journalisten over de zaak.

Praktijken

In 2019 vertelden verkopers op Amazon al aan persbureau Bloomberg dat de praktijken van de webwinkel hen dwong de prijzen bij andere websites zoals supermarktketen Walmart omhoog te gooien. Amazon maakte de producten van de verkopers onvindbaar op de eigen site als deze artikelen op andere sites voor lagere prijzen werden aangeboden. Juist uit die zoekresultaten op de site van Amazon haalden de verkopers de meeste omzet.

Volgens Amazon heeft de openbaar aanklager het helemaal bij het verkeerde eind. „Verkopers bepalen hun eigen prijzen voor de producten die ze aanbieden in onze winkel”, zei een woordvoerder van Amazon. „Amazon is er trots op dat we lage prijzen aanbieden over een brede linie, en net zoals elke andere winkel mogen we ervoor kiezen om aanbiedingen die niet scherp geprijsd zijn niet aan klanten te laten zien.”

Het is de zesde concurrentiezaak tegen een groot techbedrijf door federale en lokale overheden van het afgelopen jaar. Het ministerie van Justitie spande samen met een aantal andere staten ook al een zaak aan tegen Alphabet, het moederbedrijf van Google. Dat zou te dominant zijn in zoekresultaten. Google kreeg ook al te maken met twee andere zaken, over de zoekfunctie en digitale advertenties.